"Poutine mise énormément sur ses services secrets" : plongée dans l'espionnage russe avec un ex du KGB

Les soupçons d'ingérences russes dans les élections se multiplient, que ce soit aux Etats-Unis en 2016 ou prochainement pour les européennes. Selon vous, le Kremlin cherche-t-il à influencer les scrutins à l'étranger ?

Clairement. C'est quelque chose qui n'existait pas sous l'Union soviétique, où on infiltrait les partis politiques : on arrosait les partis d'oppositions. L'Union soviétique n'a jamais participé à ce que Poutine entreprend aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir les dernières élections françaises : Poutine a accueille Marine le Pen un mois avant les élections, c'est une ingérence directe. De même avec François Fillon. On le voit encore aujourd'hui avec les Gilets jaunes, la chaîne Russia Today leur offrant une tribune.

C'est une vraie menace, un changement de tactique. Poutine a compris que le monde occidental accorde beaucoup d'importance à la démocratie. Raison pour laquelle il s'immisce avec tous les moyens possibles. Surtout qu'avec les nouvelles technologies, cela ne coûte quasiment rien.





Est-ce compliqué pour un ancien agent russe, ayant le statut de réfugié politique, de vivre en France ?

C'est compliqué mais cela se gère. Si on accepte le programme de disparition des témoins, on disparaît sous une nouvelle identité. Mais cela signifie qu'on coupe avec son ancienne vie, on ne peut plus voir sa famille et ses proches. J'ai refusé cela. Il y a donc une part de risque dans mon quotidien. Au fond, c'est un calcul : à quel point suis-je une nuisance ? Si oui, à quel point cette nuisance mérite une peine comme on l'a vu avec Skripal ? Pour l'instant, je ne crois pas qu'ils me considèrent comme une nuisance assez importante. Et puis si je m'expose, médiatiquement, c'est pour une raison simple : dans les métiers de l'ombre, la seule protection réelle c'est la lumière.