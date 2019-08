Poutine promet une "réponse symétrique" après l'essai d'un missile américain

Vladimir Poutine a promis vendredi 23 août une "réponse symétrique" à l'essai récent par les Etats-Unis d'un missile de portée intermédiaire, leur premier depuis la Guerre froide. "J'ordonne aux ministères russes de la Défense et des Affaires étrangères (...) d'analyser le niveau de menace créé pour notre pays par les actes des Etats-Unis et de prendre des mesures exhaustives pour préparer une réponse symétrique", a déclaré le président russe lors d'une réunion de son Conseil de sécurité.





Ce test américain, effectué dimanche 21 août depuis l'île de San Nicolas, au large de la Californie (ouest), selon le Pentagone, a entériné la mort du traité de désarmement INF qui abolit l'usage - par la Russie et les Etats-Unis seuls - des missiles terrestres d'une portée de 500 à 5.500 kilomètres. Ce traité a officiellement été suspendu il y a moins d'un mois par les deux puissances rivales, qui s'accusaient mutuellement de le violer. La Russie et la Chine avaient aussitôt condamné cet essai, en dénonçant le risque d'une "escalade des tensions militaires" et d'une relance de la course aux armements.