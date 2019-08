"Pouvoir aider Greta dans sa mission est un honneur" : Boris Hermann, le capitaine du voilier emprunté par l'activiste, répond à LCI

Plus que quelques jours de navigation et Greta Thunberg arrivera à New York pour participer à la conférence sur le climat organisée au siège des Nations unies. Pour s'y rendre, la jeune militante a privilégié le bateau et ainsi effectuer un trajet à zéro émission de carbone. Un engagement écologique supplémentaire dans la vie de cette fille de 16 ans à l'origine des grèves de l'école pour le climat, lancées il y a tout juste un an le 20 août 2018.





Le Malizia II, le voilier de course emprunté par Greta et son père, est parti de Plymouth en Angleterre le 14 août. Il est dirigé par deux skipper, le monégasque Pierre Casiraghi et le capitaine allemand Boris Hermann. Mais comment se passe ce voyage long de 5.300 kilomètres ? Boris Hermann a accepté de répondre aux questions de LCI depuis l'Atlantique.