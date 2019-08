Les feux de forêt y sont catastrophiques : pourquoi l'Amazonie brûle-t-elle depuis le mois de juillet ?

L’institut national de recherche spatiale (INPE), qui évalue la déforestation amazonienne grâce à un système d’images par satellite, suit de près l'étendue des feux de forêt. Selon ses chiffres, 72.843 départs de feu ont été enregistrés au Brésil sur les sept premier mois de 2019, contre 39.759 sur la totalité de l'année 2018, soit une hausse 83 %, faisant du Brésil le pays d’Amérique du Sud le plus touché par les incendies. 52 % de ces feux de forêt concernent l'Amazonie. Une hausse significative, après deux années de baisse consécutive des feux dans la forêt tropicale.





S’ils sont rares presque toute l’année, les incendies augmentent de manière significative avec l’arrivée de la sécheresse. Le mois de mai marque le début de la saison sèche dans le pays, prévue pour durer jusqu’en août-septembre. Ce mois de mai signe aussi la reprise du déboisement et d’activités agricoles plus intenses, comme l’avait expliqué à LCI Cécile Leuba, chargée de campagne Forêts pour l’association Greenpeace. Car une fois déforestées, les zones sont défrichées en étant brûlées, afin d’obtenir un terrain favorable à la culture et l’élevage. En saison sèche, il est alors difficile, voire impossible, de maîtriser ces départs de feu volontaires.





"Ce à quoi nous assistons est la conséquence de l'augmentation de la déforestation révélée par les chiffres récents", estime ainsi auprès de l’AFP Ricardo Mello, du programme Amazonie du Fond Mondial pour la Nature-Brésil. En effet, les dernières données mensuelles publiées par l’INPE évaluent la destruction de la forêt amazonienne à 739 km2 en mai dernier (en hausse de 34 % par rapport à mai 2018), à 920 km2 en juin (+ 88 %). Soit plus de 4 700 km2 de boiseries partis en fumée sur les six premiers mois de l’année 2019. Un chiffre plus récent a été publié par l'INPE, celui du mois de juillet, où 2 255 km2 ont été déforestés, soit une hausse de... 278 %.