Premier jour de vacances : bienvenue au club !

Cet été, nous partons en vacances, avec vous en hôtel club. Chaque année, vous êtes plus d'un million à choisir ce type d'hébergement. Et c'est parmi vos destinations préférées que nous avons choisi de poser nos valises, en Grèce, sur l'île de Rhodes. Découvrez en images le premier jour de vacances de trois familles françaises dans cet endroit idéal.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.