Premiers échanges de tirs Israël-Hamas depuis la trêve à Gaza

Selon des sources palestiniennes, l'aviation israélienne aurait visé au moins un site à l'est de Khan Younès, ville du sud de Gaza, enclave paupérisée de deux millions d'habitants. Environ un millier d'appartements, de bureaux et de commerces y avaient été détruits lors de la dernière guerre avec Israël.

Ces échanges de tirs interviennent en marge d'une marche controversée de militants nationalistes et de l'extrême droite à Jérusalem-Est ayant réuni plus d'un millier de personnes mardi en soirée et dont la tenue faisait craindre la reprise des hostilités entre le Hamas et Israël. Cette "marche des drapeaux" commémore pour les Israéliens "la journée de Jérusalem", soit la conquête et l'annexion par Israël de la partie orientale de la ville sainte en 1967, jugée toutefois illégale au regard du droit international.