Près de 100.000 morts aux Etats-Unis : la Une choc du New York Times

Avec près de 100.000 morts (97.000 décès ce dimanche) pour 1,6 million de cas, les Etats-Unis sont le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus. Pour illustrer cette catastrophe, le quotidien américain The New York Times a consacré la Une de son édition du dimanche 24 mai aux défunts de l'Amérique, anonymes ou non, et emportés par la Covid ; avec comme unique titre “Les États-Unis approchent les 100.000 morts, une perte incommensurable”.