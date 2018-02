Présence de la Corée du Nord aux JO d'hiver : "Pyongyang veut faire diversion"

LCI : Kim Yo Yong, la petite sœur de Kim Jong Un, représente ce dernier en Corée du Sud pour l'ouverture des JO. Peut-elle être considérée comme la numéro 2 du régime ?

Antoine Bondaz : C'est avant tout la première fois qu'un membre direct de la famille du dirigeant se rend en Corée du Sud. Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un n'y sont jamais allés, ni leurs frères et sœurs. C'est un moment historique, surtout qu'elle va rencontrer le président sud-coréen. Si elle a un rôle au sein du parti, dont elle gère notamment la propagande, elle ne se rend pas chez le voisin sud-coréen pour négocier : c'est avant tout pour être utilisée comme un symbole politique de la possible ouverture que souhaite faire Kim Jong-un. Pour autant, elle n'est clairement pas le numéro 2 du régime. En revanche, celui-ci étant un régime dynastique, le fait d'envoyer un membre de la famille régnante a du sens politique et symbolique. C'est un message.

LCI : Y aura-t-il un avant et un après les JO entre les deux pays ?

Antoine Bondaz : Il faut remettre cela dans le contexte d'une longue relation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les deux pays ont alterné entre des périodes de rapprochements et des périodes de très fortes tensions. Le rapprochement actuel, même s'il est important, n'est pas sans précédents. Les deux Corées ont été beaucoup plus proches durant des années. Là, nous étions au creux de la vague : les relations ne s'étaient pas autant détériorées depuis les années 1990. Nous avions touché le fond, et nous observons une inversion de la tendance. Un avant et un après ? Tout dépendra des différents acteurs. SI les Etats-Unis considèrent que cette ouverture ne sert à rien tant que la Corée du Nord ne prend pas de mesures pour se dénucléariser, le rapprochement risque d'être de courte durée.