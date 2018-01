"Président de merde" : Jack Lang se lâche contre Donald Trump

FOOTBALL





Battu à domicile par Villarreal en toute fin de match (0-1), le Real Madrid compte désormais 16 points de retard sur son éternel rival catalan. Sachant que le Barça joue demain contre la Real Sociedad et pourrait donc encore creuser l'écart... A un mois du 8e de finale choc de Ligue des champions face au PSG, autant dire que la crise couve dangereusement chez les Merengues et que la pression est de plus en plus forte sur leur entraîneur Zinedine Zidane.