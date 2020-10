L’ŒIL DE LAURENCE HAÏM - "Il se passe quelque chose au Texas"

INTERVIEW - Jusqu'au 3 novembre, la journaliste et correspondante à la Maison-Blanche, Laurence Haïm, décrypte pour LCI.fr la dernière ligne droite de cette folle course à la présidence.

J-4 ! Le 3 novembre prochain, les Américains choisiront qui de Donald Trump ou Joe Biden occupera le poste de président des États-Unis pour les quatre prochaines années. Même si les sondages donnent depuis plusieurs semaines l'avantage au candidat démocrate, les dés sont loin d'être jetés, comme ce fut le cas lors de la présidentielle de 2016, quand Hillary Clinton était elle aussi en tête des enquêtes d'opinion. D'ici là, Laurence Haïm décryptera tous les jours depuis Washington l'actualité de la campagne. Au menu ce vendredi : la dernière ligne droite de cette folle campagne et la participation record au Texas.

Quelle atmosphère règne à Washington D.C à quelques jours du dénouement ? Laurence Haïm : Halloween arrive. Dans les quartiers riches, les maisons sont décorées comme si tout allait bien. Mais dans le reste de la ville, les rues sont désertes. C'est très différent de tout ce j'ai connu. La Maison-Blanche est de plus en plus protégée avec des barricades qui continuent à se construire. Ça donne vraiment l'impression qu'elle est en train de se transformer en fort. C'est impressionnant à voir !

Et pour le reste de l'Amérique ? Dans le reste du pays, la campagne continuent. Ce que je retiens surtout ce vendredi, c'est le record de vote anticipé au Texas : 9 millions de gens ont déjà voté, soit plus que l'intégralité des Texans qui avaient participé à la présidentielle de 2016. C'est vraiment important car l'État compte 38 grands électeurs et qu'il en faut minimum 270 pour devenir président. On pourrait voir le Texas basculer côté démocrate, ce qui serait absolument incroyable. À l'inverse, les républicains disent, eux, que les habitants vont montrer qu'il s'agit bien un État rouge (la couleur du parti républicain, ndlr). Quoiqu'il en soit, il se passe quelque chose au Texas.

Qu'en est-il de la stratégie des deux camps à l'approche du dénouement ? Côté Trump, les enfants du président font massivement campagne pour leur père. Donald Trump Jr. était par exemple jeudi soir sur Fox News pour parler de la pandémie. Il a notamment affirmé que le virus ne tuait pas, ce qui a été très repris par les démocrates. Le camp Biden, lui, adopte un stratégie différente en évitant les meetings très remplis. Sa campagne privilégie la communication sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision locales en dépensant des centaines de millions de dollars à quelques jours de l'élection. Avec deux façon de faire diamétralement opposées en ces temps de pandémie... Oui, en effet. Joe Biden est pratiquement toujours masqué, on le le voit respecter la distanciation sociale et il reste au final assez discret. On n'est pas du tout dans la même stratégie chez Donald Trump qui continue à organiser des meetings géants où il n'est pas masqué. Jeudi, pour la première fois de la campagne, Melania Trump était aux côtés de son mari, elle aussi sans masque. Et ans la foule, il n'y a aucune distanciation. Ce qui entraînent des réactions très inquiètes d'épidémiologistes qui disent que ces meetings sont de la folie. Ils craignent une explosion des cas et des décès dans les semaines à venir là où Trump organise ses meetings.

