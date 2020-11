L'élection "loin d'être terminée" pour Trump : quels recours Biden va-t-il devoir affronter ?

Cette fois, c'est fait. Après plusieurs jours de dépouillement dans les swing states, Joe Biden a franchi ce samedi la barre décisive des 270 grands électeurs, selon les grands médias américains, et deviendra le 20 janvier prochain le 46e président des États-Unis. Mais le 45e, Donald Trump, ne l'entend pas de cette oreille. "Cette élection est loin d'être terminée", a-t-il martelé dans un communiqué après l'annonce de sa défaite, proférant une nouvelle fois des accusations de fraude sans aucun élément concret à l'appui, et donnant rendez-vous à ses adversaires lundi : "Notre équipe va commencer à porter nos dossiers devant les tribunaux pour s'assurer que les lois électorales soient pleinement respectées et que le vrai vainqueur soit proclamé".

Mais Donald Trump lui-même peut demander à recompter les voix dans les États où il le souhaite, si celui-ci n'est pas automatique. "S'il y a 1% d'écart entre Donald Trump et Joe Biden, chaque candidat peut demander un recomptage", expliquait jeudi Laurence Haïm, consultante États-Unis de LCI. Une stratégie dont pourrait user le président sortant, tant l'avance de Joe Biden dans les États-clés, qui lui ont donné la victoire, ne se compte qu'en dizaines de milliers de voix . On sait déjà notamment qu'il veut demander un recomptage dans le Wisconsin, où il n'est distancé que de 0,6 point.

Dans certains États, l'écart de voix entre les deux hommes se tient dans un mouchoir de poche. En Géorgie, l'un des trois Etats - avec l'Alaska et la Caroline du Nord - où le vainqueur n'a poas encore été déclaré, l'avance de Joe Biden n'est que de quelques milliers de votes. En pourcentage, le président sortant et son successeur sont même à quasi-égalité. La règle locale y est claire : lorsque les deux candidats sont séparés par moins de 0,5% des bulletins, alors un nouveau comptage des voix doit être effectué. C'est ce que les dirigeants de l'État de Géorgie ont annoncé dès jeudi soir.

Quoi qu'il en soit, la contestation juridique du 45e président des États-Unis ne devrait pas durer des mois. Selon la Constitution américaine, un délai de cinq semaines après le vote est prévu pour que celui-ci soit discuté et éventuellement remis en cause. Pas plus. Ce qui laisse à Donald Trump jusqu'au 8 décembre pour parvenir à ses fins, au plus tard.