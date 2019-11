Présidentielle américaine : qui est Michael Bloomberg, le milliardaire démocrate désormais candidat ?

Une campagne publicitaire à 31 millions de dollars pour lancer un "blitz" médiatique. Le milliardaire et ex-maire de New York Michael Bloomberg s'est lancé ce dimanche dans la course à la présidentielle américaine, relançant avec sa candidature la compétition déjà serrée pour l'investiture démocrate. "Je suis candidat à la présidentielle pour battre Donald Trump et reconstruire l'Amérique", a annoncé sur son site internet l'homme d'affaires de 77 ans. Une candidature pour les primaires démocrates attendue outre-Atlantique.

Son immense fortune acquise dans l'information financière, estimé à quelque 50 milliards de dollars, fait de lui un prétendant apte à chambouler la course, encore très ouverte avec 18 candidats prêts à défier l'actuel locataire de la Maison Blanche en novembre 2020. "Nous ne pouvons pas nous permettre quatre années supplémentaires d'actions immorales et irréfléchies de la part de Donald Trump, a justifié Michael Bloomberg ce dimanche. Il représente une menace existentielle pour notre pays et nos valeurs. S'il remporte un nouveau mandat, nous pourrions ne jamais nous en remettre."