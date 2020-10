Présidentielle US : du Covid-19 à la Corée du Nord, ce qu'il faut retenir du débat Trump/Biden

Ce débat s'est donc montré plus constructif que le précédent. Les candidats se sont écoutés, il y a eu très peu d'interruption et ils ont pu débattre sur six grandes thématiques : la lutte contre le Covid-19, les familles américaines, la question raciale, l'urgence climatique, la sécurité nationale, le leadership américain à travers le monde.

Un dernier débat à douze jours de l'élection américaine. Fortement attendue après le pugilat inaudible auquel avait tourné le duel du 29 septembre, cette fois, la confrontation entre Donald Trump et Joe Biden s'est déroulée dans un certain calme.

Quand bien même la discussion entre les deux hommes a gagné en courtoisie, les sujets de division et de controverse n'ont pas manqué. Pendant une grande partie de la soirée, les deux candidats se sont ainsi écharpés sur la gestion de la crise du coronavirus. Arrivé sans masque sur scène, Donald Trump a rappelé que le Covid-19, qui a tué plus de 200.000 personnes sur le territoire américain, touchait le monde entier. Et a joué la carte de l'optimisme : "Je ne pense pas que l'on va avoir un hiver sombre. Je pense que notre pays est en train de se rouvrir". Se réjouissant d'indicateurs positifs, il a assuré qu'un vaccin arriverait et serait "déployé dans les semaines à venir". Un enthousiasme contesté par Joe Biden, qui a au contraire appelé les Américains à la prudence, au port du masque, tout en prédisant de sombres statistiques : "Nous pensons qu’il y a aura encore 100.000 morts d’ici la fin de l’année".

Des chiffres sur lesquels le démocrate a allègrement appuyé pour critiquer la gestion de crise de Donald Trump : "Tous ceux qui sont responsables de ne pas avoir maîtrisé la situation, tous ceux responsables d’un tel nombre de morts ne devraient pas être président des Etats-Unis". Pas de quoi ébranler le président sortant, adepte de la méthode Coué : "On apprend à vivre avec, on ne peut pas s’enfermer dans une cave comme Joe […] en tant que président je ne peux pas faire cela". Réplique acide de Biden : "les gens apprennent surtout à mourir avec" le Covid-19.

Sans surprise, les deux candidats ont une vision très différente de ce que doit être la réaction à la crise. Effrayé par les mesures de confinement pour la bonne marche économique du pays, Donald Trump affirme que le "remède ne doit pas être pire que le problème." Il souhaite remettre le pays en marche le plus vite possible, avec un nombre de contraintes minimales, là où Joe Biden se montre plus prudent. Oui aux mesures pour relancer l'économie, mais pas au détriment du sanitaire : "Il faut plus de place dans les entreprises, des plexiglas dans les restaurants".