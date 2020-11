En campagne avec Joe Biden, Barack Obama claque un trois points et enflamme les réseaux sociaux Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

SWISH - En campagne avec le candidat démocrate Joe Biden, Barack Obama a amusé la galerie samedi dans une vidéo devenue virale. L'ex-Président a rappelé qu'à 59 ans, il avait encore de beaux restes.

"That's what I do !" Barack Obama a fait parler de lui samedi en claquant un panier à trois points, habillé en tenue de ville, sur la route de la campagne dans le Michigan. Dans cette vidéo de quelques secondes postée par Olivia Raisner, une des membres de l'équipe de Joe Biden, on voit le 44ème président des États-Unis réclamer le ballon alors qu'il se prépare à quitter un gymnase de la ville de Flint. Il le reçoit à l'extérieur du terrain, prend un dribble, se cale derrière la ligne à trois points et shoote. La balle traverse le filet, tandis que retentissent plusieurs cris d'enthousiasme, dont celui de Joe Biden.

L'ancien président quitte le terrain, sourire aux lèvres, en criant "C'est comme ça pour moi ! C'est comme ça pour moi !", sous les félicitations des personnes présentes, dont le candidat démocrate Joe Biden. À deux jours de l'élection, la vidéo avait été vue ce dimanche à la mi-journée plus de quinze millions de fois, et fait réagir plusieurs personnalités, notamment le basketteur professionnel et quadruple vainqueur du championnat de NBA, LeBron James.

Barack Obama a reposté la vidéo sur son compte Instagram avec le message : "Allez voter et amenez avec vous deux autres personnes. C'est comme mettre un tir à trois points pour la démocratie." Passionné de basket depuis l'enfance, Barack Obama a joué dans l'équipe de son lycée, à Hawaï. Il est connu pour disputer un match amical chaque jour d'élection et a invité des joueurs NBA à la Maison Blanche pour des parties improvisées, lorsqu'il était président.

