L’ŒIL DE LAURENCE HAÏM - Une juge conservatrice nommée à la Cour suprême, "une victoire idéologique" pour Donald Trump

La nomination de la juge Amy Conney Barrett à la Cour suprême peut-elle avoir une influence sur les électeurs à huit jours du scrutin ?

Laurence Haïm : Ça va montrer que Donald Trump a encore et toujours raison pour ses supporters, qu'il a trouvé une femme conservatrice et que ses auditions au Sénat se sont bien passées. Il a réussi à mettre à la Cour suprême une femme qui risque de rendre l'institution beaucoup plus politique que ce qu'elle doit être à l'origine. La plus haute Cour du pays doit normalement être indépendante mais quand on voit le contexte de sa nomination, Amy Coney Barrett est un personnage clivant. Elle risque d'avoir très vite de l'influence sur la vie de la société américaine. La Cour suprême, c'est neuf juges nommés à vie. Et là, il y aura six juges conservateurs et trois libéraux. Dorénavant, tout ce que la Cour suprême décidera va avantager l'Amérique conservatrice et donc l'Amérique de Trump.