"Ce qu'il fait est scandaleux" : Biden dénonce "l'incroyable irresponsabilité" de Trump

Toujours aux affaires jusqu'au 20 janvier, date annoncée de la passation de pouvoir, les faits et gestes du président américain et de ses proches sont scrutés de près par les démocrates. Jeudi, l'avocat du président américain, Rudy Giuliani a brassé plusieurs théories conspirationnistes lors d'un point presse, accusant le Venezuela ou le philanthrope George Soros d'avoir participé à une fraude organisée selon lui par "des chefs démocrates", avec la complicité de Joe Biden lui-même. Il aurait des centaines d'"attestations sur l'honneur" pour prouver ses allégations.

Un camouflet de plus pour le président, qui pourraient demander un nouveau recomptage en cas d'écart de moins de 5%. Au-delà de la Géorgie, le président et ses alliés réclame encore un recomptage "plus équilibré" des votes dans le Wisconsin et ont déposé toute une série de recours en Pennsylvanie, dans le Michigan, l'Arizona et le Nevada. Deux députés républicains proches du président ont même demandé mercredi l'ouverture d'une enquête du Congrès sur la gestion de l'élection présidentielle et sur les risques de fraude dénoncés par le camp Trump depuis plusieurs mois maintenant.