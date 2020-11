Climat : la sortie de l'Accord de Paris, fil rouge du mandat de Donald Trump

En rejetant l'Accord de Paris après son élection, Donald Trump avait suscité les critiques de nombreux cosignataires sur le plan international, mais également d'acteurs économiques et industriels de son pays. L'initiative avait ouvert la voie à une stratégie isolationniste qui s'est confirmée sous son mandat. En France, peu de temps après son élection, Emmanuel Macron avait lancé une initiative baptisée "Make our planet great again", en référence au slogan de campagne de Donald Trump, pour appeler la société civile à soutenir l'Accord de Paris, espérant encore stopper le processus de sortie des Etats-Unis.

Derrière les déclarations de Donald Trump, les Etats-Unis ont en réalité, sous son mandat, maintenu une présence permanente au sein des instances internationales. Dès août 2017, une note interne adressée aux diplomates américains justifiait cette stratégie par la nécessité de "protéger les intérêts des Etats-Unis", mais également de "s'assurer que l'argent des contribuables américains précédemment engagé est géré de manière appropriée". Plus largement, les Américains sont restés à la table des négociations relatives aux modalités d'application de l'accord sur le climat en tant que tel, comme s'ils en étaient toujours partie prenante.

Dans l'esprit des négociateurs internationaux également, le fait de poursuivre les discussions avec leurs homologues américains permettait d'anticiper la possibilité d'un changement politique à la tête des Etats-Unis, et donc de rendre ce retrait réversible. D'autant que plusieurs Etats ainsi que des villes américaines ont pris l'initiative de reprendre la main - notamment à travers le "We are still in" ou le "US Climate Mayors" - en s'assignant l'objectif de respecter l'Accord de Paris.