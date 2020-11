Présidentielle américaine : en attendant le résultat, les partisans prennent leur mal en patience

Un calme pourtant interrompu quelques instant par une vingtaine de partisans de Donald Trump criant : "Cessez ce vol". Les échanges sont vifs. Face à face, ce sont deux Amériques qui ne se comprennent plus. "Je suis venu de Floride exprès parce que je n'accepte pas l'élection de Joe Biden. Pour moi, il y a eu de la fraude", avance l'un d'eux.

Vers 22h30, le cortège de Joe Biden arrive enfin. "La démocratie fonctionne et votre voix sera prise en compte. Je me fiche que certains fassent tout pour nous en empêcher, je ne les laisserai pas faire, le peuple sera entendu", annonce-t-il tout de go, sa colistière Kamala Harris à ses côtés, ajoutant : "nous n'avons toujours pas de déclaration finale d'une victoire mais les chiffres offrent un tableau clair et convaincant : nous allons gagner cette élection".