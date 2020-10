Craignant "des violences dans la rue", Facebook proscrira les pubs politiques à la fermeture des bureaux de vote le 3 novembre

A moins d'un mois des élections américaines de novembre 2020, Facebook annonce de nouvelles mesures pour renforcer la protection de l'intégrité de ce scrutin, et détaille un peu plus certains éléments de la stratégie mise en place.

Comme Twitter et YouTube, Facebook craint que les résultats ne mettent longtemps à être connus, à cause du recours plus important que d'ordinaire au vote par correspondance en période de pandémie, et que les résultats ne soient très disputés dans l'intervalle. Au risque de violences dans la rue.

"Si un candidat ou un parti annonce sa victoire de façon prématurée avant qu'un résultat ne soit donné par les organes de presse majeurs, nous ajouterons des informations spécifiques indiquant que le décompte des votes est toujours en cours et que le vainqueur n'a pas encore été déterminé", ont rappelé les hauts responsables de Facebook lors d'une conférence de presse.