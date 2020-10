L’ŒIL DE LAURENCE HAÏM - "Il existe deux Amériques, celle qui va bien et celle qui a tout perdu"

Les inégalités aux États-Unis ont explosé depuis 15 ans, et encore plus sous Donald Trump. Il y a des différences terribles.

Laurence Haïm : L'argument de Donald Trump a toujours été de dire "Je suis le président qui fait que l'économie va mieux". C'était la stratégie de sa campagne avant que la pandémie de Covid-19 ne frappe le pays. Clairement, le virus a mis à mal son plan. On s'est également aperçu que l'épidémie a frappé de plein fouet la classe moyenne. En même temps, et c'est le paradoxe, il y a des gens qui ont gagné énormément d'argent en investissant à Wall Street. La place financière américaine n'a jamais été aussi haute qu'en ce moment. Mercredi, en raison de l'incertitude qui pèse sur l'élection, le Dow Jones a plongé de plus de 900 points, ce qui est énorme. Mais malgré ça, une partie de l'électorat Trump, la plus fortunée, a gagné beaucoup d'argent. Cependant, il faut temporiser ces chiffres sur l'économie car il n'y a pas de Pôle Emploi aux États-Unis. Il y a une série de problèmes dans les comptages donc on ne connaît pas exactement le nombre de chômeurs pour le moment.

Donc une partie de son électorat est très satisfaite de sa gestion de la pandémie sur le plan économique ?

Les gens qui ont un peu d'argent et qui ont leur fonds de retraite appelé des "401K" ont gagné de l'argent. C'est un élément important car ça montre que l'économie américaine, pour le moment, tient, et ce malgré la pandémie. Mais l'administration Trump a fait quelque chose que tout le monde redoutait, elle a montré qu'il existe deux Amériques, celle qui va bien et continue à investir et celle qui a tout perdu et ne s'en sort plus. Ça crée une inégalité économique sur laquelle les démocrates font désormais campagne.

L'explosion de ces inégalités deviendra-t-il un sujet si Joe Biden est élu ?

Les inégalités aux États-Unis ont explosé depuis 15 ans, et encore plus sous Donald Trump. Il y a des différences terribles. L'Amérique de Black Lives Matter et celle de Bernie Sanders ne veulent plus de ces inégalités économiques. C'est ces gens qui poseront des problèmes à Joe Biden en cas d'élection. Car ils ne veulent plus voir des milliardaires, qui gagnent énormément d'argent alors qu'en même temps, une partie de la classe s'est paupérisée et est complètement désespérée. La gauche du partie démocrate dit déjà à Joe Biden qu'elle votera pour lui, tout en le prévenant qu'elle lui causera du tort si jamais il ne prend pas ce problème à bras le corps.