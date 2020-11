L’ŒIL DE LAURENCE HAÏM - "Obama fait campagne pour Biden, mais pas seulement"

L'omniprésence de Barack Obama depuis deux semaines, c'est du jamais-vu pour un ancien président des États-Unis ?

Le rôle d'Obama est très important dans cette campagne. On savait depuis plusieurs semaines qu'il était très inquiet pour l'avenir de l'Amérique. Cependant, il faut noter qu'on le voit faire campagne pour son ancien-vice président mais qu'il n'a donné aucune interview à la presse. Ils ont une stratégie simple, qui est de dire 'si vous tenez à cette belle Amérique, qui veut montrer au monde qu'elle n'est pas une Amérique divisée, raciste et du chaos permanent, alors il faut voter pour les démocrates'. C'est la stratégie du clan Obama. Beaucoup d'anciens membres de sa deuxième administration sont dans les équipes de Joe Biden. Donc il ne faut pas se tromper. Barack Obama fait campagne pour son ancien vice-président, mais pas seulement : il fait aussi campagne pour que son Amérique revienne contre celle de Donald Trump.

Vous étiez à un meeting de Donald Trump samedi, quelle a été votre impression ?

Ça faisait quelques mois que je n'avais pas été à un meeting du président et j'ai été très surprise de voir l'adoration de ses supporters quoi qu'il dise ou qu'il fasse. On n'a pas l'impression d'être avec des militants mais avec des fans qui adorent Donald Trump et qui détestent les journalistes. J'étais dans la tribune presse avec Magali Barthes (envoyée spéciale pour TF1 et LCI aux États-Unis, ndlr.) quand Donald Trump a commencé à attaquer la presse. Le public s'est retourné et nous a copieusement sifflés. On a également eu les traditionnels "Fake News !". Il y a une libération de la parole et une radicalisation dans l'Amérique Trump qui m'a personnellement inquiétée.