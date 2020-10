Présidentielle américaine : "L'ombre d'Obama plane sur la campagne Biden"

Un ultime débat avant le 3 novembre. Joe Biden et Donald Trump vont finalement se faire face une dernière fois dans la nuit de jeudi à vendredi à Nashville (Tennessee) pour tenter de convaincre les électeurs encore indécis. La première manche, calamiteuse, était devenue inaudible à force d'interruptions et d'insultes réciproques tandis que la deuxième avait été annulée, le président américain ayant refusé le principe d'une rencontre virtuelle - solution proposée après sa contamination au Covid-19.

Le dispositif prévu pour ce troisième débat permettra-t-il des échanges plus apaisés ?

Laurence Haïm : La commission des débats, qui est indépendante, a décidé au dernier moment de changer les règles. C’est-à-dire que pour éviter les bruits, cris et insultes qu’on a vus dans le premier débat, à tout moment le réalisateur du débat aura la possibilité de couper le micro des candidats. Ensuite ce sera beaucoup plus cadré : six thèmes ont été prédéfinis. Le débat sera donc découpé en autant de segments de 15 minutes : la pandémie, la famille américaine, le racisme, le changement climatique, la sécurité, et enfin le leadership. En préambule à chacun des six thèmes abordés, les deux candidats pourront exposer leurs positions pendant sans être interrompus par leur adversaire. Ils pourront, à l’intérieur du segment, se couper la parole, mais dans des conditions où les insultes ne seront pas autorisées. Et si jamais ça dérape, le réalisateur en régie coupe le micro

Hier soir, en rentrant à la Maison-Blanche, Donald Trump a redit aux journalistes qu’il était contre cette coupure de micro, que c’était une censure inacceptable. Mais il a tout de même accepté de participer, en tout cas c’est sa position à la minute où je parle. De son côté, son équipe de campagne continue de mettre la pression : ils ont envoyé un message aux organisateurs du débat, disant que c’était scandaleux qu’il n’y ait pas un chapitre sur la politique étrangère. La commission n’a pas encore répondu, mais je doute qu’elle change les thèmes au dernier moment.

Joe Biden, de son côté, a fait savoir qu’il acceptait les règles. Ce qui est très important, c’est que, généralement, pour un débat télévisé, on attend tous un match de catch. Compte tenu des règles ce soir ce sera compliqué… Les micros vont être coupés au moment où ça commence à s’enflammer, comme ce qu’on aime en France. Ça va être assez académique avec les exposés formels des candidats pour chacun des six thèmes. Trump va essayer de faire de la provocation pour casser ce cadre, et à mon avis il va notamment s’en prendre à la journaliste (photo ci-dessous) qui est supposée modérer le débat.