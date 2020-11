Présidentielle américaine : LCI en édition spéciale de 21h jusqu'au bout de la nuit

Mardi soir, TF1, LCI et LCI.fr vous font vivre l'élection présidentielle américaine alors que l'Amérique doit choisir entre le président sortant Donald Trump et Joe Biden. Nos deux présentateurs, Pascale de la Tour du Pin et Julien Arnaud, seront en direct à partir de 21h jusqu'au bout de la nuit depuis Washington dans un studio installé pour l'occasion en face du Congrès américain. Ils recevront en plateau de nombreux invités, notamment la journaliste et correspondante à la Maison-Blanche, Laurence Haïm.