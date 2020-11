Présidentielle américaine : le vote des femmes, la clé du scrutin ?

FACTEUR X ? - Dans la nuit du 3 au 4 novembre aura lieu l'élection tant attendue du président des Etats-Unis, entre le le président actuel Donald Trump, républicain, et le candidat démocrate Joe Biden. Si le scrutin s'annonce serré entre les deux hommes, le vote des femmes pourrait avoir un rôle déterminant.

"Femmes de banlieue, aimez-moi" : en appelant les électrices de banlieues pavillonnaires à voter pour lui, Donald Trump ne s'y trompe pas. Les femmes seront sans doute la clé du scrutin qui approche à grands pas. Pour autant, le candidat républicain va-t-il réussir à rallier à sa cause la majorité des femmes du pays ?

Un écart de 20 points entre Biden et Trump

D’après les derniers sondages, réalisés par The Economist et YouGov le 27 octobre dernier, les femmes seraient plus nombreuses à voter pour son adversaire Joe Biden, à hauteur de 56%, contre 36% pour Trump. En comparaison, lors de l’élection présidentielle de 2016, 42 % des femmes avaient voté pour Donald Trump. Chez les hommes, les deux candidats sont au coude à coude avec 45% des intentions de vote pour Biden et 44% pour Trump.

Plus que jamais, le vote des femmes lors de cette élection sera déterminant, les femmes votant historiquement, toutes communautés confondues, plus pour le candidat démocrate que les hommes avec près de 13 points d’écart lors de la présidentielle de 2016. Dans les banlieues pavillonnaires, où vivent majoritairement les femmes blanches ciblées par Donald Trump et qui ont voté pour lui en 2016, la donne change progressivement.

Depuis le Covid, je n’ai plus aucune estime pour lui. - Laura Campbell, électrice américaine à propos de Donald Trump.

C’est le cas de Laura Campbell, mère de famille de 44 ans à Altamonte Springs, en Floride. Il y a quatre ans, elle avait soutenu Donald Trump, avant de vite s’en mordre les doigts : "Je suis vraiment triste, j’ai le cœur brisé de voir ce qu’est devenu notre pays. J’ai peur tous les jours, pas seulement pour moi, pas seulement pour mes parents, pas seulement pour mes enfants mais pour tout le monde." Pour la première fois de sa vie, cette Républicaine vient de voter démocrate, excédée par les outrances, mensonges, imprudences de Donald Trump. Pour Laura, infirmière de profession, la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 par le président américain a été un déclic : "C’est là que j’ai perdu toute confiance en lui. Depuis le Covid, je n’ai plus aucune estime pour lui."

Pour Aubrey Jewett, professeur de sciences politiques à l'Université de la Floride centrale, le choix des femmes de davantage voter démocrate s’explique par leur situation globale : "Les femmes aux Etats-Unis ont un écart de rémunération par rapport aux hommes, elles ont plus de chances d’être confrontés à la pauvreté, au fait d’élever des enfants seules. C’est pour cela qu’elles veulent un gouvernement qui leur offre plus de protection sociale."

