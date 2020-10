Qui est Kamala Harris, la colistière de Biden qui va affronter Mike Pence en débat ?

Le vice-président républicain et la sénatrice démocrate vont en effet s'affronter à Salt Lake City. Un débat à l'heure du Covid-19 : en plus d'être placés à près de quatre mètres, ils seront séparés par une paroi en plexiglas. Pas sûr que cela suffise à intimider Kamala Harris. Depuis les débuts de sa carrière, cette fille d'un immigré jamaïcain et et d'une immigrée indienne en a vu d'autres. Et elle accumule les titres de pionnière : après deux mandats de procureure à San Francisco (2004-2011), elle avait été élue, deux fois, procureure de Californie (2011-2017), devenant alors la première femme, mais aussi la première personne noire, à diriger les services judiciaires de l'Etat le plus peuplé du pays. Depuis janvier 2017, la procureure innove à nouveau en prêtant serment au Sénat à Washington. Elle devient ainsi la seconde sénatrice noire de l'histoire américaine et même la première à ce poste à avoir, par ailleurs, des origines d'Asie du Sud .