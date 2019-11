Présidentielle américaine : qui est le démocrate Michael Bloomberg, homme d'affaires et ancien maire de New York ?

Une campagne publicitaire à 31 millions de dollars pour ravir la Maison Blanche. Le milliardaire et ex-maire de New York Michael Bloomberg s'est lancé ce dimanche dans la course à la présidentielle américaine, relançant avec sa candidature la compétition déjà serrée pour l'investiture démocrate. "Je suis candidat à la présidentielle pour battre Donald Trump et reconstruire l'Amérique", a annoncé sur son site internet l'homme d'affaires de 77 ans. Une candidature pour les primaires démocrates attendue outre-Atlantique.

Son immense fortune acquise dans l'information financière, estimé à quelque 50 milliards de dollars, fait de lui un prétendant apte à chambouler la course, encore très ouverte avec 18 candidats prêts à défier l'actuel locataire de la Maison Blanche en novembre 2020, sans favori évident. "Nous ne pouvons pas nous permettre quatre années supplémentaires d'actions immorales et irréfléchies de la part de Donald Trump, a justifié Michael Bloomberg ce dimanche. Il représente une menace existentielle pour notre pays et nos valeurs. S'il remporte un nouveau mandat, nous pourrions ne jamais nous en remettre."