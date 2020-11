Un bus de la campagne Biden-Harris pris pour cible par des partisans de Trump au Texas

INTIMIDATION - Vendredi, un bus de la campagne du démocrate Joe Biden a été harcelé par des partisans de Donald Trump. Une attitude encouragée par le président américain sur Twitter.

Un incident qui fait beaucoup parler outre-Atlantique. Vendredi, un bus de campagne de Joe Biden et Kamala Harris a été pris pour cible par des partisans de Donald Trump alors qu'il circulait entre San Antonio et Austin, au Texas, pour inciter la population à voter. Ce dimanche, CNN et plusieurs médias affirment que le FBI a ouvert une enquête après cet incident. Les conducteurs des véhicules impliqués dans cet incident étaient membres des Trump Train Group, ces groupes de partisans du président qui se constituent pour organiser des parades en sa faveur. Vendredi, les fans du président ont entouré le bus de campagne alors qu'il était sur l'autoroute I-35, avant de commencer à copieusement insulter les passagers.

Progressivement, la centaine de véhicules ornés de drapeaux américains ou du slogan Trump 2020 a forcé le bus à ralentir à 30kmh sur l'autoroute. Le but de la manœuvre était de forcer le véhicule à marquer l'arrêt. Dans cette même vidéo, on voit un véhicule pro-Trump faire une embardée et percuter une voiture blanche, sans faire de blessés. Le staff de la campagne Biden a ensuite contacté la police, qui les a escortés jusqu'à leur destination, selon CNN. Ni Joe Biden, ni Kamala Harris n'étaient présents au moment des faits. Par précaution, les équipes ont décidé d'annuler l'événement de campagne prévu vendredi en fin de journée

Au lendemain de l'incident, Donald Trump a semblé encourager et féliciter ses partisans en tweetant la vidéo en question, en disant "J'AIME LE TEXAS !".

Ce dimanche, il a affirmé lors d'un meeting, semble-t-il ironiquement, que ses partisans "protégeaient" le bus "parce qu'ils sont gentils".

