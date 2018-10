Présidentielle au Brésil : Bolsonaro largement en tête avec 46,7% des voix

Même sur la place Sao Salvador, un des fiefs de la gauche à Rio, certains électeurs affichaient leur enthousiasme pour Jair Bolsonaro. "Notre pays a besoin de changement, ça ne peut plus continuer comme ça", affirme Terezinha Diniz. Député pendant 27 ans, ce catholique pro-armes qui admire le président américain Donald Trump n'a jamais été impliqué dans une affaire de corruption et ses électeurs se recrutent dans toutes les couches sociales, et parmi les jeunes.





Bolsonaro, qui a cultivé une image d'"outsider" malgré sa longue carrière politique, a aussi prospéré sur un fort sentiment anti-PT, le Parti des travailleurs de l'ex-président de gauche Lula.





Une partie de la population juge le PT responsable de tous les maux du pays, où la crise économique a fait près de 13 millions de chômeurs. Denise Rangel, secrétaire de 59 ans, qui avait voté pour Lula en 2002, veut désormais faire barrage au PT qui l'a "tellement déçue". "Je ne suis pas une électrice convaincue de Bolsonaro, mais je suis convaincue que le PT ne peut

pas revenir au pouvoir", déclare-t-elle.