Présidentielle au Brésil : Jair Bolsonaro "est trois ou quatre degrés au-dessus de Donald Trump"

Juliette Dumont : Quoi qu’il en soit, il faut se rappeler que tous les électeurs n’adhèrent pas aux propos racistes, misogynes et homophobes d’une grande violence de Bolsonaro. Mais la droite traditionnelle s’est effondrée, ses électeurs sont orphelins et ont donc voté pour lui. A côté de ça, la gauche n'est plus crédible à cause des scandales de corruption. Et c’est dans ce contexte tout particulier de désenchantement démocratique, et de rupture avec l’ordre républicain que cette extrême droite apparaît.





Ce qui m’inquiète aujourd'hui, c’est qu’au même moment, nous avions vu des mouvements sociaux et militants inédits, notamment cet été. Il ne faut pas oublier qu’au Brésil, les institutions judiciaires sont déjà fragilisées, l’exécutif est décrédibilisé, et le Congrès sera extrêmement polarisé. Tout ça avec une opinion publique chauffée à blanc. Dans ce contexte, je m’inquiète pour mes amis et mes collègues qui dénoncent le fascisme et l’autoritarisme. Si Bolosonaro arrive au pouvoir, quelle sera la répression de ces mouvements ?