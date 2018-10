Présidentielle au Brésil : le candidat de l'extrême droite Jair Bolsonaro largement en tête au premier tour

A la veille du scrutin, les instituts Ibope et Datafolha avaient accordé à Bolsonaro, du Parti social libéral (PSL), 40 et 41% des intentions de vote, devant Haddad, (25%) qui a remplacé l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva - emprisonné pour corruption et inéligible.





Le duel du second tour entre les deux hommes, dans trois semaines, s'annonce particulièrement incertain. Si Bolsonaro semble favori, la possibilité de voir Haddad lui ravir la martingale n'est pas à exclure, d'autant qu'il faut s'attendre, dans ce laps de temps, à une "polarisation" de l'électorat, comme le fait valoir pour l'AFP Fernando Meireiles. Les alliances en vue du second tour auront donc toute leur importance : troisième de ce premier tour, Ciro Gomes (PDT, centre gauche), qui a réuni 12,5% des voix, paraissait le mieux placé pour gagner face à Bolsonaro. Après le scrutin, il s'est dit déterminé à "lutter pour la démocratie et contre le fascisme".