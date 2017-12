Présidentielle au Liberia : George Weah fait figure de favori

Le second tour de l'élection présidentielle au Libéria est terminé. Et George Weah fait figure de favori. Au premier tour, l'ancien attaquant du PSG et Ballon d'or 1995 a obtenu 38,4% des voix, près de dix points d'avance sur son rival Joseph Boakai.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.