Présidentielle aux Etats-Unis : Beto O'Rourke, étoile montante du parti Démocrate, jette l'éponge

Il faisait partie de ces candidats "atypiques". Ce vendredi, Beto O'Rourke a abandonné la course à l’investiture démocrate pour la présidentielle américaine. A 47 ans, cet ancien élu texan n’est pas arrivé à mobiliser dans les sondages et n’a pas soulevé les fonds nécessaires. Il reste encore 17 prétendants en lice pour défier Donald Trump.

Cheveux en bataille et manches de chemises retroussées, le quadragénaire aux airs "kennediens" avait fait parler de lui lors des élections de mi-mandat en 2018 pour avoir explosé les records de levée de fonds pour une campagne sénatoriale. Et pourtant, ce sont désormais ces mêmes financements qui ont manqué. Stagnant sous la barre des 2% dans les sondages, il a peiné à séduire.

Et ce notamment à cause de prise de position très marquée. L'ancien rockeur dans les années 1990 portait, à coups de discours passionnés et avec une gestuelle marquée, des messages de rassemblement à propos de l’immigration et de fermeté face à la politique sur les fusils d’assaut. La campagne du politicien originaire d'El Paso avait radicalement changé de cap après la tuerie dans un supermarché de sa ville, en août, par un tireur qui disait vouloir cibler des Mexicains, faisant 22 victimes. Il avait alors dénoncé les politiques de Donald Trump, le qualifiant de "raciste".

Paradoxalement, c’est sa phrase la plus marquante qui sera aussi celle qui lui aura valu le plus de critiques. Il avait lancé, lors d'un débat télévisé en septembre, que "bien sûr qu'on va prendre votre AR-15, votre AK-47".