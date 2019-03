Présidentielle en Algérie : Abdelaziz Bouteflika ne cède pas à la rue

Les manifestations n'y ont rien changé, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a déposé sa candidature à l'élection présidentielle, pour un cinquième mandat. Des centaines de personnes se pourtant sont rassemblées en Algérie et dans l'Hexagone ce dimanche 3 mars 2019. Mobilisées depuis plusieurs semaines, elles veulent aussi un renouvellement de toute la classe politique au pouvoir.



