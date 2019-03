Présidentielle en Algérie : Ghediri, Nekkaz... qui reste-t-il désormais pour défier Bouteflika ?

C'était l'adversaire le plus crédible face à M. Bouteflika mais Ali Benflis a renoncé ce dimanche à se présenter à la présidentielle. "Ma place n'est plus dans une compétition électorale dont notre peuple (...) dénonce avec vigueur le caractère biaisé et faussé. Le peuple a pris la parole et je l'ai entendu", explique-t-il dans un communiqué. "L'élection présidentielle, dans les circonstances actuelles, n'a ni sens ni raison d'être", ajoute-t-il, "le peuple algérien s'est réapproprié la maîtrise de son destin" et "n'a pas dit son dernier mot".





Ali Benflis s'était déjà présenté à deux reprises à l'élection présidentielle, en 2004 - il avait alors obtenu 6,4% des voix - puis 10 ans plus tard, en 2014 - 12,3% des électeurs l'avaient choisi. A chaque fois, il était le 2ème homme derrière le président sortant.





M. Benflis a été secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), ancien parti unique et formation du chef de l'État. De 2000 à 2003, il a également occupé le poste de Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika mais a rompu par la suite avec lui en refusant de soutenir son deuxième mandat.