Présidentielle en Tunisie : les deux candidats anti-système Kais Saied et Nabil Karoui revendiquent leur passage au second tour

ELECTION - L'homme d'affaires emprisonné Nabil Karoui et l'universitaire indépendant Kais Saied ont affirmé dimanche soir être qualifiés pour le second tour de la présidentielle tunisienne.

Deux candidats "anti-système" seraient en lice pour devenir le nouveau chef de l'Etat tunisien. Kais Saied et Nabil Karoui – malgré son incarcération - ont revendiqué dimanche soir leur qualification au second tour de la présidentielle en Tunisie, à l'issue d'un scrutin riche en suspense et marqué par une faible participation.

Selon les instituts de sondage privés tunisiens Sigma Conseil et Emrhod, l'universitaire indépendant Kais Saied est arrivé en tête avec environ 19% des voix devant le publicitaire en prison Nabil Karoui, crédité de quelque 15% des suffrages. Selon ces sondages, à prendre avec précaution, le candidat du parti d'inspiration islamiste Abdelfattah Mourou, arriverait troisième avec 11 à 12%, loin devant le Premier ministre Youssef Chahed, situé entre 7 et 8%.