Présidentielle en Tunisie : un reflet du mal-être de la population

JT 13H - En Tunisie, deux candidats "anti-système" sont en lice pour le deuxième tour de la présidentielle. Un résultat qui reflète le ras-le-bol des Tunisiens.

Si deux candidats "anti-système" sont en tête du premier tour de l'élection présidentielle du 15 septembre 2019 en Tunisie, c'est sans doute à cause du ras-le-bol généralisé des Tunisiens. Entre une inflation galopante et le chômage des jeunes, le pouvoir d'achat de ces derniers laisse à désirer. Certains envisagent même de partir du pays. La plupart tient les hommes politiques au pouvoir responsables de cette situation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.