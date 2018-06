Présidentielle en Turquie : l'opposition peut-elle déloger Erdogan, accusé de dérive autoritaire ?

Pour la dernière ligne droite avant le scrutin, Recep Tayyip Erdogan, et son principal challenger Muharrem Ince - qui incarne les espoirs de l'opposition - ont battu ce samedi le rappel de leurs soutiens lors d'ultimes meetings à Istanbul à la veille de l'élection présidentielle en Turquie. L'actuel président a prononcé pas moins de cinq discours dans différents quartiers de la mégalopole et plus grande ville du pays. De son côté, le candidat du Parti républicain du peuple (social-démocrate) a opté pour un seul grand meeting auquel ont assisté des centaines de milliers de personnes dans le quartier de Maltepe.





Avec ce scrutin, l'opposition espère enfin déloger le chef de l'Etat, accusé de dérive autoritaire et au pouvoir depuis 15 ans, d'abord en tant que Premier ministre puis en tant que président depuis 2014. D'autant plus que l'enjeu de cette élection est crucial : le vainqueur bénéficiera de pouvoirs renforcés. Recep Tayyip Edrogan a en effet réussi à réviser la Constitution en avril 2017 pour élargir les pouvoirs du président . Moins d'un an après avoir échappé à une tentative de coup d'Etat mené par des militaires en juillet 2016, son projet de révision avait été adopté par référendum à 51,4% des voix.