Présidentielle en Ukraine : Porochenko et Zelensky se sont affrontés dans un débat-spectacle

À Kiev, en Ukraine, le prochain président sera élu le 21 avril 2019. Avant le deuxième tour, les deux finalistes, Petro Porochenko et Volodymyr Zelensky, se sont retrouvés dans un stade pour un face-à-face tendu. Durant ce débat hors norme, l'un comme l'autre a su donner des coups. Même si le président sortant a jugé son challenger comme étant un novice en politique, à en croire les sondages, Volodymyr Zelensky pourrait bien être le prochain chef d'Etat de l'Ukraine.



