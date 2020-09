Habituellement peu enclins à voter, les Amish se mobilisent-ils réellement pour soutenir Donald Trump ?

Sur ces séquences, on découvre des Amish défiler dans des calèches tirées par des chevaux et décorées aux couleurs de Donald Trump. Drapeaux américains, affiches... Un soutien manifeste que certains ont qualifié d'historique. "Jamais cette communauté discrète se tenant en retrait de la société par principe de vie ne s'était ainsi engagée pour un candidat quelconque aux élections Américaines", a indiqué un internaute, "mais cette fois les Amishs prennent position, et c'est en faveur de Donald Trump".

Faut-il s'étonner de voir des Amish prendre ainsi position en faveur du président sortant ? Pas forcément. Comme l'indique Amish America, ces citoyens sont "généralement perçus comme étant plus plus proches du parti républicain, en raison de l'intérêt plus marqué qu'ils manifestent à la religion et à la défense des valeurs traditionnelles". Pour autant, "la participation est généralement plus importante lorsque les scrutins portent sur des enjeux locaux". Un constat peu surprenant, ces habitants ne s'éloignant généralement que très peu du lieu où ils résident (et ne voyageant qu'à pieds ou à cheval).

Dans le comté de Lancaster, "où vivent plus de 10% des 300 000 Amish d'Amérique", le Washington Post souligne que deux chercheurs "ont constaté que 1.019 Amish ont voté en 2016, sur 15.055 électeurs éligibles. Ce n'est pas beaucoup, même si à la fin des années 1990, moins de 450 Amish étaient inscrits sur les listes électorales." Lors de la dernière présidentielle américaine, les votes ont globalement penché en faveur de Donald Trump, mais un journal de l'Ohio suggère que les votants n'étaient pas unanimement réunis derrière le candidat républicain.

Lors de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, les représentants républicains locaux revendiquaient "10 403 électeurs amish, contre 9 961 pour les démocrates", notait le Times Gazette, "soit une différence de seulement 442 personnes". Des observateurs soulignent cette année que le soutien pour Donald Trump semble plus marqué, mais aucune estimation précise ne permet pour autant de prédire le vote des Amish en novembre prochain.