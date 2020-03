Joe Biden, le come-back fulgurant d'un "démocrate à l'ancienne" dans la course à l'investiture

PORTRAIT - Après plusieurs défaites, l'ancien vice-président de Barack Obama a fait un retour spectaculaire dans la course à l'investiture démocrate à l'issue du "Super Tuesday". Une victoire qui l'installe dans un duel serré avec Bernie Sanders.

C’est une percée stupéfiante qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi lors du Super Tuesday. La remontada de Joe Biden, en tête dans neuf Etats : l’Alabama, l’Arkansas, la Caroline du Nord, le Massachusetts, le Minnesota, l’Oklahoma, le Tennessee, le Texas et la Virginie. Là où son adversaire Bernie Sanders se retrouve en tête dans quatre Etats : en Californie, dans le Colorado, l’Utah et le Vermont. Par la grâce des récents renforts de Pete Buttigieg, Amy Klobuchar et Mike Bloomberg, Joe Biden pourrait bien prendre la tête de la course et, si Sanders échoue, affronter Donald Trump en novembre prochain.

Les Américains connaissent bien ce "démocrate à l’ancienne", figure rassurante dans le paysage politique US. "Un homme du compromis ayant développé en près de 50 ans de politique une vraie cohérence et une vraie fidélité", selon la politologue Nicole Bacharan, contactée par LCI. Sénateur fédéral pour le Delaware de 1973 à 2009, il est considéré comme appartenant à l’aile droite du Parti démocrate et préside le comité judiciaire et criminel de la chambre haute du Congrès de 1987 à 1995. Il est également à la tête à deux reprises, entre 2001 et 2009, du comité des affaires étrangères du Sénat mais demeure un candidat défait aux primaires démocrates en vue de l’élection présidentielle de 1988 et de celle de 2008 : "S’il n’a jamais quitté la vie politique, Joe Biden n’a jamais réellement impressionné comme candidat à la présidentielle", assure Nicole Bachanan.

Disciple d'Obama

Joe Biden a été réélu au Sénat "de manière ininterrompue" jusqu’à ce qu’il devienne vice-président de Barack Obama en 2008 puis en 2012 : "Au départ, il y a eu, de la part d’Obama, un calcul politique, puis ils ont tissé un vrai lien personnel. En 2008, Obama était politiquement jeune, pas très expérimenté, même s’il était élu au Sénat depuis 2004 et avait annoncé sa candidature début 2007. Biden avait, lui, une vraie expérience de politique internationale. Homme de l’appareil du parti démocrate, il avait un lien fort avec l’électorat populaire et maîtrisait suffisamment de leviers et de dossiers sur lesquels Obama, qui faisait très professeur de Harvard dans sa manière d’être, pouvait paraître un peu fragile. Biden lui a notamment apporté cet équilibre de l’âge." De là est née une vraie affection : "Bien sûr, il y a eu des moments d’irritation parce que Biden n’est pas aussi clair que Obama dans son discours, il est bouillonnant, pouvant faire des déclarations moyennement préparées, s’emmêler… Mais il a été un vice-président très fidèle, qui avait de vraies responsabilités. Ensemble, ils formaient une très bonne équipe, avec une vraie affinité l’un envers l’autre. Dans les circonstances actuelles, Obama va attendre que le terrain se dégage un peu plus en faveur de Biden pour ne pas conforter l’angle d’attaque de Sanders, qui dénonce le joug de l’establishment. Au moment opportun, il fera campagne pour lui." D’autant qu'il ronge son frein en secret : "Depuis trois ans et demi, Obama assiste à la démolition de tout ce qu’il a fait pendant huit ans."

Hanté par la tragédie

Dans l’opinion publique, Joe Biden reste un des démocrates les plus populaires. "Un homme honnête" selon Nicole Bacharan, qui ne s’est pas enrichi grâce à la vie politique et qui a essuyé des tragédies dans sa vie de famille l’ayant relié aux gens." Deux, terribles, en particulier : la première en 1972, une semaine avant Noël, sa femme, Neilia, et leurs trois enfants sont victimes d’un accident de la route, leur voiture ayant été percutée par un chauffard ivre. Son épouse et sa fille Naomi Christina, âgée de 13 mois, sont tuées et ses deux fils gravement blessés. La seconde en 2015, lorsqu’il perd son fils aîné, Beau Biden, mort d'un cancer du cerveau.

Avant de mourir, son fils l’avait encouragé à se présenter mais moralement, il ne s’en était pas senti capable - Nicole Bacharan, politologue

"A l’enterrement du fils de Biden, c’est Obama qui a fait le discours à l’église ou encore qui lui a donné une médaille présidentielle de la Liberté, soit la plus haute distinction que l’on puisse attribuer, poursuit la politologue. Biden est alors un homme éprouvé et ses électeurs compatissent. Il voulait se présenter à l'élection présidentielle en 2016, il a finalement fait campagne pour Hillary Clinton. Avant de mourir, son fils l’avait encouragé à se présenter mais moralement, il ne s’en était pas senti capable." Le sens du devoir et de la fidélité constitue son atout le plus sûr. Catholique pur et dur, Biden montre extrêmement ouvert, en avance : "Pratiquant, il considère pour autant qu’il faut séparer la religion de l’Etat, la religion de la politique et surtout, considère que chacun fait ses choix, poursuit la politologue. Sur des sujets sensibles comme l’avortement et la contraception, il a rapidement évolué et considéré que les femmes avaient le choix. Il a précipité un peu l’évolution de l’administration Obama sur le mariage gay. Obama voulait y aller progressivement mais Biden, en tant que vice-président, lui a dit qu’il ne voyait pas de raison d’empêcher deux personnes qui s’aiment de se marier."

Le spectre de l'affaire Anita Hill

S’il fallait trouver une vraie zone d’ombre dans sa trajectoire politique, l’affaire Anita Hill serait là où le bât blesse. "Une faute qui le hante", confirme Nicole Bacharan. En 1991, George Bush père alors président avait nommé Clarence Thomas, un noir ultra-conservateur, comme juge de la Cour suprême. Anita Hill, une professeure de droit noire, l’avait dénoncé en incriminant son comportement sexiste. Lors des auditions devant le Sénat, Joe Biden présidait la commission des affaires judiciaires. Une confrontation a eu lieu, Anita Hill avait été convoquée comme témoin à la commission de confirmation et les sénateurs, que des hommes blancs, d’âge mûr, ont ostensiblement questionné sa crédibilité : "Je vivais aux Etats-Unis à ce moment-là, tout était retransmis à la télévision", poursuit-elle. "Ce fut très brutal, très machiste et dans ce domaine, Joe Biden n’a pas été le dernier. Et en 2020, à l’heure du mouvement MeToo, ces images restent dévastatrices." Une affaire pour laquelle Joe Biden s'est régulièrement excusé mais qui pourrait resurgir lors du duel Biden/Sanders : "Sanders, combatif, fait feu de tout bois, mais il attaque avant tout Biden sur le fait qu’il est un produit de l’establishment, qu’il a voté pour le recours à la force en Irak en 2002, sur ses positions libérales sur les retraites, et sur sa grande complaisance à l’égard des banques. C’est sur la dimension économique qu’il va le combattre. Mais comme la bataille sera très dure, tout sera utilisable."

Améliorer l'Obamacare, objectif premier

Son combat pendant la campagne de 2020 tourne autour de la question de la santé : "Ce que veut Biden, c’est prendre l’Obamacare, l’améliorer, l’étendre, là où Sanders veut tout reprendre à zéro et fait très peur à ceux qui ont déjà une assurance", compare Nicole Bachanan. Ce mercredi, on peut considérer son plébiscite comme exponentiel. Une percée spectaculaire qu’il doit à son succès en Caroline du Sud (48%), à la mobilisation des électeurs afro-américains, ouvriers." Une réussite d’autant plus signifiante, selon la politologue, que Biden "n’a pas beaucoup fait campagne dans les Etats du 'Super Tuesday'". Reste une question qui brûle les lèvres : face à Trump, fera-t-il le poids ? "Que ce soit Bernie Sanders ou Joe Biden, ce serait un combat dans un ring face à Trump. Biden aura la force et la rhétorique pour affronter celui qui le surnomme 'Sleepy Joe'. S’il est très dur dans les débats, il fait aussi souvent des gaffes, voire rétropédale. Mais je ne pense pas que l’électorat lui en tienne rigueur. Reste que ce débat sera sanglant", conclut-elle.