Primaires démocrates aux États-Unis : Pete Buttigieg se retire de la course

Une annonce surprise qui survient deux jours avant le Super Tuesday. Le jeune candidat démocrate Pete Buttigieg a annoncé depuis South Bend (Indiana), sa ville natale, qu'il se retirait des primaires démocrates pour "aider à rassembler notre parti et notre pays".

Accompagné de son époux, très ému, le jeune ex-maire a affirmé lors d'un discours que son "chemin" vers la nomination démocrate s'était "refermé" après son faible résultat samedi en Caroline du Sud. "Nous devons donc reconnaître qu'à ce stade de la course, la meilleure façon de rester fidèle à ces objectifs et de se retirer et d'aider à rassembler notre parti et notre pays", a-t-il lancé devant ses partisans.