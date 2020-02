Soutien à Cuba, lune de miel en URSS, apologie du viol… les critiques contre Bernie Sanders sont-elles fondées ?

Le sénateur a néanmoins souligné à plusieurs reprises certaines réussites du régime cubain. Il a ainsi salué publiquement le programme éducatif et d'alphabétisation mené par Fidel Castro a son arrivée au pouvoir, et qui a largement porté ses fruits à la fin des années 1950. De là à en faire un communiste convaincu ? Sans doute pas. Mais pas de quoi empêcher ses opposants de faire le raccourci. Sur le plateau de CNN ces derniers jours, Bernie Sanders a tenu à rappeler sa position "très critique envers tous les régimes autoritaires à travers le monde, que ce soit Cuba, le Nicaragua ou encore l'Arabie Saoudite.

Dans ce contexte de tension, comment se positionne Bernie Sanders ? Outre-Atlantique, on l'accuse de complaisance avec le régime cubain, ses adversaires n'hésitant pas à voir dans son socialisme revendiqué une proximité avec le communisme, si longtemps combattu par les États-Unis. Une photographie de 1959 a notamment été relayée par ses opposants, un cliché sur lequel on l'apercevrait à La Havane marchant aux côtés de Fidel Castro . Si Bernie Sanders, 78 ans aujourd'hui, aurait été en âge de se déplacer sur l'île à l'époque, l'homme en question sur cette image n'était autre qu'un ministre du Conseil économique national.

Le voyage dont il est question, Sanders et son épouse l'ont réalisé en 1988 durant la Perestroïka, quelques années avant l'éclatement du bloc soviétique. Nous étions alors loin de "l'apogée de la Guerre froide", rappelle le site américain Snopes, qui précise que les époux Sanders ne sont pas rendus en URSS pour des vacances en amoureux, mais dans le cadre d'un déplacement officiel. Alors maire de Burlington, dans le Vermont, Bernie Sanders s'y rendait pour officialiser un jumelage avec la ville de Yaroslav. La véritable lune de miel du couple, quant à elle, s'est déroulée l'année suivante, du côté de Sainte Lucie. Une destination de choix dans les Antilles un peu plus conventionnelle pour célébrer des noces.

Les critiques contre Bernie Sanders ne sont pas uniquement formulées par ses opposants républicains. Déjà candidat à l'investiture démocrate en 2016, il était alors aux prises avec Hillary Clinton, avec qui les échanges se sont parfois révélés musclés. La future adversaire de Donald Trump avait notamment pointé du doigt lors d'une de leurs passes d'armes les liens entre Bernie Sanders et les lobbies de l'armement.

Durant sa carrière politique, "il a été un soutien très fidèle à la NRA", lui lançait alors Hillary Clinton. La NRA en question, ou National Rifle Association, défend farouchement le droit au port d'arme et combat avec une énergie sans limite toutes les tentatives de régulation liées aux armes à feu sur le sol américain.

Ces accusations sont-elles fondées ? En partie seulement. Comme l'a relevé Politifact outre-Atlantique, une telle mise en cause "est un peu tirée par les cheveux". Et pour cause : si le sénateur a voté contre des textes de loi importants sur le contrôle des armes, il s'est opposé à une série d'autres projets de lois sur le sujet. Il est ainsi qualifié par la presse de "ni pro, ni anti", et n'a officiellement jamais reçu de soutien des membres de la NRA.