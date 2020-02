Primaires démocrates : un "Super Tuesday" plus important que jamais

Le Parti démocrate s'attend en effet à une avalanche de votes le 3 mars, avec une quinzaine d'Etats et de territoires. A titre de comparaison, en 2012, dix Etats avaient voté ce jour-là, tandis qu'en 2008 ils étaient 21. En 2020, ils seront 14. Parmi eux : l'Alabama, les Samoa, l'Arkansas, le Colorado, le Maine, le Massachusetts, le Minnesota, la Caroline du Nord, l'Oklahoma, le Tennessee, l'Utah, le Vermont et la Virginie. Mais aussi et surtout le Texas, grand pourvoyeur de délégués, tout comme la Californie. Une première : cet Etat très riche en délégués votait d'ordinaire bien plus tard. Mais cette fois-ci, elle a avancé sa primaire au "Super Tuesday". Un choix tout sauf anodin : avec des primaires tenues généralement au mois de juin, peu de temps avant la présidentielle, les dés étaient généralement jetés quand les Californiens votaient aux primaires, républicaines ou démocrates.

Avec les votes de la Californie, quelque 40% des délégués vont être attribués (sur un total de 3979). Cela devrait permettre d'avoir une idée plus claire de la course. Le nombre de délégués est déterminant car c'est le candidat qui en aura décroché la majorité (au moins 1991) qui sera désigné, lors d'une convention démocrate en juillet, pour défier Donald Trump. Un candidat nommé Bernie Sanders ?

C'est en effet là l'autre enjeu de ce 3 mars : savoir si le socialiste parvient à conforter l'avance acquise au cours des trois premières élections (Iowa, New Hampshire et Nevada). Pour le sénateur de 78 ans, une victoire au Super Tuesday permettrait d'accélérer sa campagne, puisque près de la moitié des délégués auront été attribués à cette date, mais aussi de régler la crise qui couve sur son parti. Car la discorde règne entre ses partisans et les tenants d'un discours centriste, jugé plus rassembleur et destiné à l'électorat conservateur.

Pas moins de trois centristes se sont lancés à la poursuite du socialiste. Un temps favori puis largement distancé, Joe Biden semble requinqué par sa deuxième place dans le Nevada, après deux échecs dans l'Iowa et le New Hampshire. Il pense disposer d'une coalition pour gagner grâce à sa popularité auprès des électeurs noirs qui seront déterminants samedi 28 février lors de la primaire de Caroline du Sud, trois jours avant le Super Tuesday. L'ex-vice-président espère une victoire qui le relancerait avant le "Super Tuesday". Mais son avance sur Sanders semble s'évaporer. Selon une moyenne de sondages nationaux des sondages publiée ce dimanche, Joe Biden n'est plus qu'à trois points au-dessus de Bernie Sanders contre une avance de 12,5 points il y a dix jours.

Autre prétendant : Pete Buttigieg. A 38 ans, le benjamin de la course a adopté une stratégie plus agressive contre Bernie Sanders. L'ancien maire de South Bend, dans l'Indiana, a vivement mis en garde contre le risque de choisir un socialiste pour qui le capitalisme est "à l'origine de tous les maux". Le troisième modéré, le milliardaire Michael Bloomberg fait une analyse semblable. Pour lui, et en dépit de sondages qui disent le contraire, Bernie Sanders n'a aucune chance contre Donald Trump. L'ancien maire de New York a fait le pari de délaisser les premières primaires démocrates qui apportent un nombre faible de délégués pour l'investiture et de concentrer ses efforts sur le "Super Tuesday".

Au total, huit candidats sont encore officiellement dans la course de ces primaires démocrates. Mais les sénatrices Elizabeth Warren et Amy Klobuchar, respectivement 4e et 5e dans le Nevada avec 10% et 5%, pourraient voir rapidement leur horizon s'assombrir et connaître des problèmes de financement. Certains candidats pourraient devoir jeter l'éponge au début du mois de mars.