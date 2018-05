Prince Harry et Meghan Markle : un mariage à l'échelle internationale

A la fin de la cérémonie à la chapelle Saint-Georges, le prince Harry et Meghan vont monter dans un carrosse pour faire le tour de la ville. Ce moment de partage débutera à 14 heures, heure française, et sera assisté par cinq mille journalistes venus du monde entier: de l'Irlande, de l'Espagne, de la République Tchèque, des Etats-Unis... Le temps d'un week-end, Windsor sera le centre du monde. Rappelons que le mariage de William et Kate avait été suivi par deux milliards de téléspectateurs, il y a sept ans.



