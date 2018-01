Prise de bec entre Jay-Z et Trump à propos du chômage des Noirs

La raison de son courroux ? La réponse à la sulfateuse du rappeur, homme d'affaires et mari de Beyoncé, dans l'émission "The Van Jones Show", à la politique générale de Donald Trump. Et à sa désormais fameuse sortie sur les pays africains, ces "pays de merde". "C'est décevant et blessant", explique alors Jay-Z. "Tout le monde est en colère, mais au-delà de ça, c'est juste blessant, parce que ça revient à prendre de haut tout un pan de la population. Et en plus, c'est très mal renseigné, parce que ces pays regorgent de gens magnifiques. Et on a le leader du monde libre qui parle comme ça..."





Oui mais voilà, lui répond le présentateur : "Trump fait baisser le taux de chômage des personnes noires, est-ce qu'il frappe juste ?" "Non", affirme Jay-Z. "Parce qu'au final, cela n'a rien à voir avec l'argent. L'argent ce n'est pas le bonheur, on est à côté de la plaque si on pense comme ça. Le principal, c'est de traiter les gens comme des êtres humains." Une saillie verbale qui n'était guère du goût du président, mais qui a eu le mérite de combler ses habitudes matinales : un petit clash sur Twitter et puis s'en va.