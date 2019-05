Prix du carburant : les écarts avec les autres pays européens sont importants

Le prix du carburant ne cesse d'augmenter. En Europe, il varie d'un pays à l'autre. Dans l'Hexagone, le litre du sans plomb 95 est à 1,58 euro. Six pays européens sur vingt-huit ont dépassé ce seuil. Norvège a atteint le record avec 1,77 euro le litre. Le reste vend ce type de carburant en dessous de 1,58 dont le moins cher est à 1,13 euro en Bulgarie. Pour le diesel, les écarts sont à peu près les mêmes. Comment expliquer ces différences de prix ?



