Prix Nobel de la paix 2020 : en quoi consiste le Programme alimentaire mondial des Nations unies ?

De la Thaïlande à l'Algérie, les crises ne manquent pas tout au long de la seconde partie du XXe siècle. Autant d'occasions pour l'organisation de faire ses preuves sur le terrain. Une efficacité qui lui vaut, cinquante-cinq ans plus tard, d'être présente dans 80 pays dont de nombreux pays africains (Nigeria, Sahel, Soudan du sud, Syrie, République démocratique du Congo, Yémen) au bord de la famine. Des millions de tonnes de produits alimentaires sont envoyés et des milliards de dollars transférés.

L’institution dispose d'une enveloppe de 8 milliards de dollars pour mettre ses actions en oeuvre. Un record pour l'institution sur le plan financier même si 10 milliards de dollars seraient nécessaires. L'organisme international dépend des contributions volontaires de ses donateurs, composés principalement des gouvernements et, dans une moindre mesure, des fonds communs des Nations unies et du secteur privé. "2021 sera une année décisive", anticipe-t-il.

Objectif pour répondre à ce défi de taille ? Aider jusqu'à 138 millions de personnes dans le monde en 2020, contre 97 millions en 2019. "C'est la plus grande opération de notre histoire", a prononcé David Beasley lors du Conseil de Sécurité des Nations unies en septembre. 85 millions de personnes ont déjà été aidées au cours des six premiers mois de l'année.

La crise sanitaire mondiale du Covid-19 a, par ailleurs, fait exploser la pauvreté. Le confinement a entraîné une suppression de 400 millions d'emplois à temps plein sur l'ensemble du globe. "S'il manque un jour de travail, il manque l'équivalent d'un jour de repas et les enfants en souffrent." Une "pandémie de la faim" s'est répandue dans une trentaine de pays. Cette situation "pourrait pousser 270 millions de personnes dans la faim extrême", alerte le représentant du programme alimentaire. Le panel de personnes sous-alimentées s'est élargi : des écoliers privés d'accès à l'école à cause de l'épidémie aux communautés affaiblies par des années de conflits, trois fois plus susceptibles de connaître la famine.

Et à plus long terme, le changement climatique ne devrait faire que renforcer les besoins. La multiplication des inondations, sécheresses et tempêtes entraîne de plus en plus de crises alimentaires. Près de la moitié des interventions du PAM au cours de cette dernière décennie ont été menées en réponse à des catastrophes environnementales.