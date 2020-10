Prix Nobel de la paix : qui sont les favoris ?

Déjà citées comme nobélisables dans le passé, les ONG française Reporters sans frontières (RSF) et américaine Comité pour la protection des journalistes (CPJ) reviennent en boucle. "En l’absence de favori éclatant, (…) je pense que l’on pourrait et devrait voir le prix aller à une organisation-parapluie pour les journalistes ou bien à des journalistes sur le terrain", s’avance le directeur de l’Institut de recherche pour la paix d’Oslo (Prio), Henrik Urdal.

Elle faisait déjà partie des favoris l'année dernière, Greta Thunberg, la figure de proue du mouvement Fridays For Future pour le climat, revient cette année comme une possible lauréate. Le prix Nobel 2019 avait finalement été attribué au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour ses effets diplomatiques en faveur d'un rapprochement avec l'Erythrée. Asle Sveen, historien des Nobel, l'avait prédit il y a un an. Cette année, elle voit dans la Suédoise "une candidate possible (...) Même si on est actuellement en pleine pandémie, le changement climatique sur le long terme est bien plus grave."