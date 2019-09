Procédure de destitution contre Trump : l'"impeachment", une solution déjà utilisée mais jamais concrétisée

DANS LE RÉTRO - Alors que Nancy Pelosi, la cheffe des démocrates à la Chambre des représentants, a annoncé mardi 25 septembre 2019 le lancement d'une procédure de destitution contre Donald Trump, LCI fait un retour sur les précédents dans l'histoire américaine.

Une attaque frontale aux faibles chances d’aboutir et un coup de tonnerre politique. Voilà comment on peut décrire la déclaration de Nancy Pelosi. Mardi 25 septembre 2019, la cheffe des démocrates à la Chambre des représentants a annoncé qu’elle lançait une procédure de destitution ("impeachment" en anglais, ndlr) contre le président américain, Donald Trump. "Les actes du président jusqu'à ce jour ont violé la Constitution", a-t-elle assuré.

À quelque 400 jours de l’élection présidentielle, déclencher une procédure de destitution - une procédure qui vise à retirer le président de son poste et qui doit être votée par les 2/3 des sénateurs pour être validée - est un pari très risqué pour les démocrates, surtout que le soutien populaire n’est pas là. En effet, seulement 38% de la population soutient l’idée de destituer le président Trump. En plus de la faible popularité d’une telle procédure, les précédents historiques montrent que l’"impeachment" est une décision très risquée politiquement car elle n’a jamais abouti à la destitution d’un président. Retour sur les faits.

Sur 45 présidents des États-Unis, seulement deux d’entre eux ont eu à connaître une procédure de destitution engagée à leur encontre. Le premier est le démocrate, Andrew Johnson, en 1868. Propulsé à la présidence après le meurtre d’Abraham Lincoln, Andrew Johnson est très rapidement engagé dans une guerre ouverte avec la frange la plus radicale du parti républicain, qui souhaite mettre en œuvre un programme ambitieux en faveur des anciens esclaves et également punir les états confédérés vaincus lors de la guerre de sécession. Cette volonté d’entraver au maximum sa présidence se poursuit lorsque que le Congrès passe le "Tenure of Office Act", une loi visant à retirer au président Johnson le droit de révoquer comme il le souhaite les titulaires des plus hautes fonctions de exécutif sans l’accord du Congrès. Il a rapidement décidé d’outrepasser cette nouvelle loi en renvoyant le ministre de la Guerre, Edwin M. Stanton, provoquant la furie de ses adversaires politiques.

Le 24 février 1868, la chambre des représentants décide donc de lancer une procédure d’impeachment contre le chef de l’État pour avoir violé le "Tenure of Office Act". Elle sera votée par 128 voix contre 47. Le 5 mars, le procès du président Johnson débute au Sénat, la chambre haute du Congrès américain, et durera onze semaines. Durant ce procès, l’attitude du président Johnson semble faire changer d’avis aux sénateurs grâce à son attitude conciliante et ses promesses. Le Sénat passe au vote le 16 mai 1868 et rate sa cible. À une voix près, le président Johnson sauve sa tête et reste en place. Il vivra une fin de présidence très compliquée et son parti refusera son investiture pour un second mandat.