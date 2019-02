Procès d'El Chapo : des documents accablants l'accusent de viol sur mineures

Alors les avocats d'El Chapo se sont emparés de ces documents pour démentir ces affirmations. "Elles sont dénuées de toute confirmation et qui ont été considérées comme trop peu fiables pour être examinées au procès", selon un communiqué transmis par courriel de l'avocat d'El Chapo, Eduardo Balarezo. "Il est malheureux que de tels documents soient rendus publics juste avant que le jury ne délibère", a-t-il ajouté.





Cifuentes, 50 ans, a été arrêté au Mexique en 2013 et ensuite conduit aux Etats-Unis. Emprisonné, il coopère avec la justice américaine pour obtenir une clémence de sa condamnation. El Chapo, qui fait face à 10 chefs d'inculpation pour trafic de drogue, possession d'armes et blanchiment d'argent, risque la prison à perpétuité en cas de condamnation. Il est accusé d'avoir supervisé l'exportation de plus de 155 tonnes de cocaïne aux Etats-Unis entre 1989 et 2014.